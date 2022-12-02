واشنطن تندد بمخالفة موسكو لقرار مجلس الأمن بشأن العمال الكوريين الشماليين

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انتقد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الدولي وحظر انتشار الأسلحة "إليوت كانغ" روسيا لعدم تنفيذها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بكوريا الشمالية.وجاءت تلك الانتقادات في ندوة عبر الإنترنت أمس الخميس استضافتها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، وهي مؤسسة بحثية يقع مقرها في واشنطن.وقال المسؤول الأمريكي إن روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا تفعل الكثير محليا لفرض قرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية، موضحا أنها تسمح للعديد من العمال الكوريين الشماليين بكسب الدخل في ولايتها القضائية، في تحدٍ لقرار مجلس الأمن رقم 2397، الذي يدعو إلى ترحيل جميع المواطنين الكوريين الشماليين الذين يربحون الأموال في الخارج. وأضاف أن موسكو بصدد الحصول على ذخائر محظورة من كوريا الشمالية لدعم غزوها لأوكرانيا.وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن روسيا استخدمت دورها كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى جانب الصين، لبذل جهود كبيرة لحماية كوريا الشمالية من المساءلة عن أعمالها الاستفزازية المتصاعدة.