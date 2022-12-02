بايدن يقر بوجود مشكلات في قانون تخفيض التضخم ويلمح إلى إمكانية تعديله

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أقر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بأن قانون تخفيض التضخم قد يكون به "مشكلات"، ملمحا إلى إمكانية تعديل القانون الذي يستثني السيارات الكهربائية المجمعة خارج أمريكا الشمالية من الإعانات الضريبية.وأصدر "بايدن" هذه التصريحات أمس الخميس في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في البيت الأبيض بعد محادثات القمة بينهما.وقال "بايدن" إن الولايات المتحدة لا تعتذر بأي حال عن ذلك القانون، لكن مثل ذلك التشريع الضخم الذي يخصص ما يقرب من 368 مليار دولار لإجراءات تغيير المناخ، وهو أكبر استثمار في التاريخ، سيواجه بالتأكيد بعض المشكلات.وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لم تكن هناك أي نية لاستبعاد الكيانات المتعاونة مع الولايات المتحدة عند كتابة هذا القانون، لكنه يسعى فقط لضمان عدم اعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد الخاصة بأي دولة أخرى.وقال "بايدن" إن الولايات المتحدة هي سلسلة التوريد الخاصة بنفسها، وأضاف أن هذا يُعد من الموارد التي يمكن مشاركتها مع أوربا وجميع حلفاء الولايات المتحدة بسهولة أكبر، وذلك من خلال "التعديلات" لتسهيل المشاركة.وإلى جانب الدول الأوربية، حثت كوريا الجنوبية واشنطن على تعديل القانون لتوسيع نطاق الحوافز الضريبية التي يقدمها القانون لأصحاب المركبات الكهربائية، لتشمل أيضا تلك المصنوعة في كوريا الجنوبية.