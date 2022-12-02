عُمّال السكك الحديدية يلغون إضرابهم بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الإدارة

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توصلت إدارة شركة السكك الحديدية الكورية "كوريل" ونقابة عمالها إلى اتفاق مبدئي في محادثاتهما التي أجريت قبل ساعات فقط من بدء الإضراب العام المخطط له.وكانت النقابة وإدارة الشركة قد عقدتا مفاوضات في الساعة 4:20 من مساء الخميس، لكن المحادثات انهارت بعد 20 دقيقة فقط من بدايتها. ثم استأنف الجانبان المحادثات في منتصف الليل، وتوصلا إلى اتفاق مبدئي في الساعة 4:30 فجر اليوم الجمعة.ويتضمن الاتفاق وضع إجراءات مرحلية فيما يتعلق بزيادة الأجور على مدى السنوات الثلاث القادمة، وفقا لحكم قضائي متعلق بالأجور العادية.كما اتفقا على زيادة عدد الموظفين وتحسين ظروف العمل في محطة "أوبونغ"، حيث لقي عامل في السكك الحديدية مصرعه في أوائل الشهر الماضي، بعد أن صدمه قطار في أثناء توصيله وفصل عربات الشحن منه.وصرح مسؤول نقابي للصحفيين بأن الاتفاقية المبدئية ستُطرح للتصويت في اجتماع عام لأعضاء النقابة في غضون أسبوع.ومع التوصل إلى الاتفاق، ألغت النقابة الإضراب العام الذي دعت إليه والذي كان مقررا أن يبدأ في الساعة الـ9 من صباح اليوم الجمعة.