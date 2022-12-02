الرئيسان الأمريكي والفرنسي يدينان إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية

Photo : YONHAP News

ندد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بشدة بإطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صواريخ باليستية، وأكدا التزامهما بتنسيق التعامل مع استفزازات بيونغ يانغ. وأصدر الرئيسان هذا الموقف أمس الخميس في بيان مشترك بعد محادثات القمة بينهما في البيت الأبيض.وقال "بايدن" و"ماكرون" إنهما يدينان بشدة العدد غير المسبوق من إطلاق الصواريخ الباليستية غير القانونية من قبل كوريا الشمالية خلال هذا العام، والتي تنتهك عدة قرارات لمجلس الأمن وتشكل تهديدا للسلام والاستقرار الإقليميين.وأكد البيان على أن واشنطن وباريس ملتزمتان بمواصلة التنسيق مع مجلس الأمن للتعامل مع انتهاكات بيونغ يانغ.وجاءت هذه الإدانة وسط سلسلة من التجارب الصاروخية بواسطة كوريا الشمالية، كان آخرها إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يوم 18 نوفمبر الماضي.