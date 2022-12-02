رئيس الوزراء الكوري يزور غانا

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وصل رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" إلى غانا أمس الاثنين في المحطة الأخيرة ضمن جولته الخارجية التي تشمل فرنسا وقارة إفريقيا للترويج لمساعي كوريا الجنوبية لاستضافة معرض أكسبو الدولي لعام 2030 في مدينة بوسان.وقال مكتب رئيس الوزراء اليوم الجمعة إن "هان" قد وصل إلى مطار كوتوكا الدولي في أكرا عاصمة غانا في التاسعة من مساء أمس الخميس في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها غانا مسؤول كوري رفيع المستوى.وأضاف المكتب أن رئيس الوزراء "هان" سيلتقي برئيس غانا "نانا أكوفوأدو" اليوم الجمعة لمناقشة القضايا المتعلقة بتوسيع التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والمشاريع التنموية والأمن الغذائي والبحر، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية الأخرى.وخلال هذا اللقاء، سيقوم "هان" بتسليم الدعوة التي وجهها الرئيس الكوري "يون صوك يول" لرئيس غانا لزيارة كوريا.الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية وغانا تحتفلان هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.