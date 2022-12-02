رئيس أركان القوات الجوية الكورية يقوم بزيارة للإمارات العربية المتحدة

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صرحت القوات الجوية الكورية اليوم الجمعة بأن رئيس أركان القوات الجوية الجنرال "جونغ سانغ هوا" سيقوم بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من الغد السبت الثالث من ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء القادم.وخلال إقامة الجنرال "جونغ" في الإمارات، سيقوم بزيارة تفقدية لقاعدتي العين والظَفرة الجويتين، وسيجري محادثات مع قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في الإمارات اللواء الركن طيار "إبراهيم ناصر محمد العلوي"، ومدير أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، ويبحث معهما سبل تنمية التبادل والتعاون بين سلاحي الجو الكوري والإماراتي.كما سيقوم بزيارة لوحدة "آخ" الكورية المتمركزة في الإمارات لتجشيع جنودها الكوريين.وكانت الإمارات العربية المتحدة قد وقعت صفقة في شهر يناير الماضي لشراء صواريخ "تشونغ كونغ 2" الاعتراضية من كوريا الجنوبية، بقيمة 3.5 مليار دولار.وقد شارك سلاح الجو الكوري لأول مرة في تدريبات متعددة الجنسيات للدفاع الجوي والصاروخي جرت في الولايات المتحدة في شهر سبتمبر الماضي.