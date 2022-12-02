عقوبات متزامنة لسيول وواشنطن وطوكيو على بيونغ يانغ كرد حازم على القضية النووية

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن إعلان كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بشكل متزامن عن فرض عقوبات أحادية على كوريا الشمالية يدل على عزم الدول الثلاث القوي والموحد للرد بشكل حازم على برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.وأعربت الوزارة عن ترحيبها بقرارات الولايات المتحدة واليابان بفرض عقوبات على كوريا الشمالية، موضحة أن الحكومة الكورية الجنوبية تعاونت بشكل وثيق مع الولايات المتحدة واليابان بشأن فرض تلك العقوبات المستقلة ضد كوريا الشمالية.وقد قامت كوريا الجنوبية اليوم بإدراج 8 أفراد و7 مؤسسات ضمن قائمة العقوبات، فيما أدرجت الولايات المتحدة اليوم أيضا 3 مسؤولين في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية في العقوبات، كما فرضت اليابان عقوبات مماثلة اليوم بإدراح 3 مؤسسات وفرد واحد ضمن قائمتها.وأكدت وزارة الخارجية أن الحكومة الكورية الجنوبية ستتعاون مع المجتمع الدولي لخلق بيئة تضطر فيها كوريا الشمالية للتخلي عن طموحاتها النووية والعودة إلى المفاوضات.