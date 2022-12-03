كوريا الجنوبية تفوز على البرتغال وتتأهل إلى دور الستة عشر في كأس العالم

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تأهلت كوريا الجنوبية إلى دور الستة عشر بفوزها بنتيجة 2–1 على البرتغال في مباراتها الثالثة والأخيرة في المجموعة الثامنة والتي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية في الريان يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.وسجل اللاعب "هوانغ هي تشان" هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليتأهل المنتخب الكوري إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى منذ 12 عاما. وفي وقت سابق، أحرز المدافع "كيم يونغ كوون" هدف التعادل لتصبح النتيجة 1–1 بعد أن تقدمت البرتغال مبكرا بهدف "ريكاردو هورتا".وكانت كوريا الجنوبية في حاجة إلى فوز أوروغواي على غانا ولكن بأقل عدد من الأهداف، حيث بدأت كوريا المباراة مع البرتغال وهي في المركز الثالث بفارق هدف واحد لصالح أوروغواي. وكان عليها أن تفوز على البرتغال وتعوض فارق الأهداف من أجل التأهل لدور الستة عشر.وفي حالة تعادل أوروغواي وغانا، كان يجب على كوريا الجنوبية الفوز على البرتغال بنتيجة ضخمة، حيث كان الفرق في الأهداف بين غانا وكوريا الجنوبية يزيد عن 3 أهداف في حالة تعادلهما في النقاط.وقد انتهت مباراة أوروغواي وغانا بفوز أوروغواي بهدفين مقابل لا شيء، لتصبح كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط و4 أهداف. وبذلك خرجت أوروغواي وغانا من مرحلة المجموعات.وكان المدرب "باولو" غائبا عن الملعب بسبب بطاقة الطرد الحمراء التي تلقاها بعد انتهاء المباراة السابقة ضد غانا بعد احتجاجه على الحكم "أنتوني تاليور"، الذي حرم كوريا منآخر فرصة للتعادل في المباراة بإطلاق صافرة نهاية المباراة مبكرًا بدلا من احتساب ركلة ركنية.