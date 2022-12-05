وزير التجارة الكوري يزور الولايات المتحدة لمناقشة قانون تخفيض التضخم

Photo : YONHAP News

سيزور وزير التجارة الكوري الجنوبي "آن دوك غُن" وبصحبته عدد من نواب البرلمان، الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن مخاوف كوريا حول استبعاد السيارات الكهربائية المجمعة خارج أمريكا الشمالية من الإعانات الضريبية المنصوص عليها في قانون تخفيض التضخم الأمريكي.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس الأحد، سيزور الوزير آن ومجموعة من النواب من من الحزبين الحاكم والمعارض، واشنطن من اليوم الاثنين وحتى الجمعة، لمناقشة قانون تخفيض التضخم مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس. ويتألف الوفد البرلماني الكوري من النائبين "يون كوان سوك" و"كيم هان جونغ" من الحزب الديمقراطي المعارض، و"تشيه هيونغ دو" من حزب "قوة الشعب" الحاكم. وخلال الزيارة التي تستغرق خمسة أيام، سيعقد الوزير "آن" اجتماعات مع الممثلة التجارية الأمريكية "كاثرين تاي"، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي لابتكارات الطاقة النظيفة وتنفيذها "جون بوديستا"، بالإضافة إلى عدد من النواب الأمريكيين.وسوف يناقش "آن" مع المسؤولين الأمريكيين سبل معالجة مخاوف كوريا الجنوبية بشأن قانون تخفيض التضخم بناء على التعليقات والآراء الرسمية لسيول، والتي تم إرسالها إلى الولايات المتحدة في أوائل الشهر الماضي. ويخطط الوزير الكوري لمطالبة الولايات المتحدة بالتفكير في آراء الحكومة والشركات الكورية الجنوبية في عملية وضع لوائح لقانون تخفيض التضخم، من أجل ضمان حصول تلك الشركات على المزايا الضريبية.