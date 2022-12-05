ارتفاع قيمة صادرات المنتجات الزراعية والغذائية الكورية إلى مستوى قياسي

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سجلت صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية مستوى قياسيا في الأشهر الأحد عشر الأولى من هذا العام.وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية أمس الأحد إن قيمة الشحنات الصادرة من السلع الزراعية والغذائية وصلت إلى 8 مليارات و8 ملايين دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالعام السابق.وقفزت قيمة صادرات المعكرونة سريعة التحضير بنسبة 14.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 696 مليون دولار، في حين زادت قيمة شحنات منتجات القهوة المصنعة بنسبة 6.7% في الفترة المذكورة، كما زادت قيمة صادرات الأطعمة المصنعة، مثل الأرز سريع الذوبان وكعك الأرز، بنسبة 10.7% على أساس سنوي لتصل إلى 163 مليون دولار.وتوقعت الوزارة أن تسجل صادرات العام بأكمله رقما قياسيا جديدا، متجاوزة الرقم القياسي الحالي البالغ 8 مليارات و560 مليون دولار، الذي تم تسجيله في العام الماضي.وتستهدف الوزارة تحقيق أكثر من 9 مليارات دولار لصادرات هذا العام، وتخطط لإطلاق حملة نشطة للترويج للمنتجات الزراعية الكورية في الولايات المتحدة والصين واليابان ودول أخرى.