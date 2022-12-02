الرئيس يون يشبه إضراب سائقي الشاحنات بالتهديد النووي الكوري الشمالي

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استخدم الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" عبارات شديدة اللهجة ضد إضراب سائقي شاحنات البضائع المستمر، وقال إن ذلك الإضراب مشابه للتهديد النووي من قبل كوريا الشمالية.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الاثنين عن عدة مسؤولين رئاسيين قولهم إن يون أدلى بهذه التصريحات بشأن الإضراب الجماعي لنقابة سائقي الشاحنات، خلال اجتماع مغلق عقده مع كبار مساعديه، حيث أشار إلى أن كوريا الجنوبية تواجه أزمة كوريا الشمالية حاليا بناء على سياسة تقوم على أساس مبدأ عدم التسامح مطلقا مع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.وأضاف أنه إذا استسلمت الحكومة لأعمال العنف غير القانونية، فستستمر الحلقة المفرغة، مشددا على ضرورة معاقبة قيادة النقابة بشكل صارم بسبب تعطيلها عودة سائقي الشاحنات النقابيين إلى العمل وتهديدهم.وصرح مسؤول كبير في المكتب الرئاسي لوكالة يونهاب للأنباء بأن الرئيس ظل يكرر تأكيده المستمر على القوانين والمبادئ التي تتجاوز الأيديولوجيات والمعسكرات السياسية.