قمة بين كوريا وفيتنام في الذكرى الخمسين على تأسيس العلاقات

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من المقرر أن يلتقي الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" بالرئيس الفيتنامي "نغوين شوان فوك" اليوم الاثنين في سيول.وبحسب المكتب الرئاسي الكوري، ستُعقد القمة في مقر المكتب الرئاسي بعد ظهر اليوم لمناقشة التدابير الرامية إلى زيادة تطوير العلاقات بين سيول وهانوي، والتي يصادف هذا العام الذكرى الخمسين على تأسيسها.وقد وصل الرئيس الفيتنامي إلى كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، ليصبح أول قائد أجنبي يقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية منذ تولى الرئيس يون مهام منصبه في شهر مايو الماضي.ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان خلال الاجتماع التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك السياسة والأمن والاقتصاد، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية والدولية.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤول في المكتب الرئاسي قوله إن القمة ستولد قوة دفع لتطوير العلاقات بين البلدين، لتصبح مشاركة استراتيجية شاملة، إلى جانب تعزيز تعاون كوريا مع رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان".