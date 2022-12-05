ارتفاع الطلب على الكهرباء في كوريا نتيجة لموجة البرد

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ارتفع الطلب على الكهرباء في كوريا الجنوبية لأغراض التدفئة حيث ضربت موجة برد شديدة البلاد منذ بضعة أيام.وبحسب بورصة الطاقة الكورية اليوم الاثنين، ارتفع الطلب اليومي على الكهرباء إلى 82 ألفا و117 ميغاوات يوم الثلاثاء الماضي عندما انخفضت درجات الحرارة إلى سبع درجات مئوية تحت الصفر في منطقة العاصمة سيول، بعد أن كان قد بلغ حوالي 75 ألف ميغاواط في اليوم السابق.وانخفض احتياطي الطاقة في كوريا من حوالي 15 ألف ميغاوات إلى ما يزيد قليلاً عن 10 آلاف ميغاوات خلال فترة اليومين، مع انخفاض معدل الاحتياطي أيضا من 20.3% إلى 12.9%.وارتفع الطلب اليومي على الكهرباء إلى 83 ألفا و52 ميغاوات يوم الأربعاء الماضي عندما كانت أعلى مستويات لدرجات الحرارة خلال النهار في سيول في حدود الصفر المئوي. وتوقعت بورصة الطاقة بقاء الرقم فوق 80 ألفا طوال هذا الأسبوع بسبب استمرار موجة الطقس البارد.