منظمة العمل الدولية تطالب كوريا بتوضيح أمر العودة إلى العمل لسائقي الشاحنات

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طلبت منظمة العمل الدولية من حكومة كوريا الجنوبية توضيح موقفها من أمر العودة إلى العمل الذي أصدرته مؤخرا لسائقي شاحنات الإسمنت المضربين. ووفقا لاتحاد نقابات العمال الكوري ووزارة العمل، أمس الأحد، أرسلت منظمة العمل الدولية مؤخرا طلبا كتابيا إلى الوزارة تطلب فيه رأي سيول بشأن هذه المسألة.وجاءت هذه الخطوة بعد أن حثت النقاباتُ العمالية وجماعات عمالية محلية أخرى، المنظمةَ الدولية على التدخل السريع قبل أمر الحكومة الأسبوع الماضي. وقالت كارين كيرتس، نائبة مدير إدارة معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية، في رسالة بعثت بها إلى ممثليْ اتحاد نقابات العمال، "يانغ كيونغ سو" و"هيون جونغ هي"، إن منظمة العمل الدولية تدخلت على الفور لإيصال موقفها إلى الحكومة الكورية، وسيتم نقل جميع المعلومات للنقابة.ومع ذلك، قللت الوزارة من شأن خطوة منظمة العمل الدولية باعتبارها استيضاحا وليس تعبيرا عن القلق بشأن أمر العودة إلى العمل، وهو تفسير ردده وزير المالية "تشو كيونغ هو" أمس الأحد خلال إحاطة بشأن الإضراب الجاري.ويذكر أن هذا الأمر، الذي تم تطبيقه على حوالي 2500 من سائقي شاحنات الإسمنت يوم الاثنين الماضي، هو أول أمر من نوعه يصدر للعمال المضربين منذ إصدار أمر حكومي مماثل في عام 2004.