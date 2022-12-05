كوريا تواجه البرازيل في دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم

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ستواجه كوريا الجنوبية منتخب البرازيل المصنف حاليا الأول عالميا، والفائز بكأس العالم خمس مرات، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر لعام 2022، اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.وسوف تقام مباراة التصفية بين منتخبيْ كوريا الجنوبية والبرازيل على ملعب 974 في رأس أبو عبود، في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم. وقد تغلب المنتخب الكوري المصنف في المرتبة 28 عالميا، على المنتخب البرازيلي مرة واحدة فقط في المواجهات السبع الماضية بينهما حتى الآن، بينما خسرت المواجهات الست الأخرى، مع المدرب الحالي باولو بينتو المسؤول عن المنتخب الكوري، حيث خسر بثلاثة أهداف أو أكثر في آخر مباراتين، بما في ذلك فوز البرازيل بـ5-1 في مباراة أقيمت في سيول في يونيو الماضي.وللوصول إلى مرحلة خروج المغلوب، فازت كوريا على البرتغال 2-1، وساعدها فوز أوروغواي 2-0 على غانا.وقد بدأ مشوار كوريا في البطولة بتعادل سلبي مع أوروغواي، تلاه خسارة بهدفين لثلاثة أهداف أمام غانا. وإذا تمكنت كوريا من تحدي هذه الصعوبة مرة أخرى، فسوف تكون هذه هي المرة الثانية فقط التي يتأهل فيها المنتخب الكوري إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد البطولة التي أقيمت في عام 2002 واستضافتها كوريا الجنوبية واليابان. وقد خرجت كوريا من دور الـ16 في كأس العالم في جنوب أفريقيا 2010.