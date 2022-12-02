إصابات كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية تصل إلى نطاق 20 ألفا

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وسط تباطؤ وتيرة انتشار فيروس كورونا، هبط عدد إصابات كورونا اليومية الجديدة في كوريا الجنوبية إلى نطاق 20 ألفا.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 23 ألفا و160 حالة، منها 80 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وانخفض عدد الإصابات الجديدة بمقدار يزيد عن 20 ألف إصابة مقارنة باليوم الأسبق، فيما زاد العدد بمقدار 847 إصابة مقارنة بيوم الاثنين من الأسبوع الماضي.وشهد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة انخفاضا بمقدار اثنين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 458 شخصا.أما إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فبلغ 30 ألفا و796 حالة وفاة حتى الآن، بعد أن زاد عدد الوفيات بمقدار 40 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.