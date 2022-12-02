كبير المساعدين الرئاسيين يقوم بزيارة للإمارات كمبعوث خاص من الرئيس الكوري

من المتوقع أن يقوم "كيم ديه كي" كبير مساعدي الرئيس الكوري "يون صوك يول" بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كمبعوث رئاسي خاص في منتصف شهر ديسمبر الجاري.وقال المكتب الرئاسي الكوري اليوم الاثنين إن الحكومة الكورية تنسق الآن مع الجانب الإماراتي حول تفاصيل زيارة "كيم" للإمارات.وأضاف المكتب أن "كيم" سيقوم بزيارة مجاملة للرئيس الإماراتي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، حيث يؤكد له عزم الرئيس الكوري "يون" القوي على تعزيز علاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة القائمة بين سيول وأبو ظبي، وينافش معه سبل تنمية التعاون الثنائي في مجالات الطاقة النووية والصناعة الدفاعية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم بها "كيم" بزيارة لدولة أخرى كمبعوث رئاسي.وكان الرئيس الكوري "يون" قد أرسل النائب البرلماني "جانغ جيه وان" من حزب قوة الشعب الحاكم إلى الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو الماضي لتقديم العزاء في وفاة الرئيس الإماراتي الراحل الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان".والتقى الرئيس "يون" برئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي "خلدون خليفة أحمد المبارك" الذي قام بزيارة لكوريا الجنوبية في شهر سبتمبر الماضي بصفته مبعوثا خاصا من الرئيس الإماراتي، وبحث معه سبل توسيع التعاون في مجالات الطاقة النووية وأمن الطاقة والصناعة الدفاعية والاستثمار.