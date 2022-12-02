نمو مبيعات الراميون الكوري في اليابان بوتيرة سريعة

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يشهد حجم مبيعات المعكرونة الفورية الكورية "راميون"، زيادة كبيرة في اليابان التي تعد موطنا للراميون.ويرجع السبب في زيادة شعبية الراميون الكوري إلى مذاقه الحار الفريد الذي أرضى المذاق الياباني، لدرجة أنه تم في اليابان فتح عدد من المطاعم التي تقدم الراميون الكوري.وتم في شهر أبريل الماضي وسط مدينة أوساكا اليابانية فتح محل جديد تباع فيه الأطعمة والمواد الغذائية الكورية، بما في ذلك أنواع مختلفة من الراميون الكوري.كما يرجع السبب في شعبية الراميون الكوري في اليابان إلى زيادة عدد الذين يطبخون بأنفسهم في منازلهم بسبب جائحة كورونا، وشعبية مسلسلات الدراما الكورية.يشار إلى أن اليابانيين أصبحوا يفضلون الراميون الكوري بسبب مذاقه الحار واللذيذ، وبعد زيارتهم لكوريا الجنوبية.وقد تم في العام الماضي تصدير ما قيمته 85 مليار وون من الراميون الكوري لليابان، مسجلا بذلك معدل زيادة في التصدير بأكثر من 25% سنويا.وتساعد المؤسسة الكورية لتجارة المنتجات الزراعية والثروة السمكية والأغذية الشركات الكورية في تنمية صادراتها من الراميون من خلال تنظيم معارض للمنتجات الكورية وإنشاء مراكز للترويج للمنتجات الكورية في اليابان.ومن المتوقع أن يصل حجم السوق الراميون في اليابان إلى 7 مليارات دولار في عام 2025.