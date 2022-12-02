إطلاق ورقة نقدية إماراتية جديدة تشمل صورة لمحطة الطاقة النووية التي تبنيها كوريا

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أصدر البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة ورقة نقدية جديدة من فئة ألف درهم بالتزامن مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الـ51.وسوف تكون الورقة النقدية الجديدة متاحة في فروع البنك المركزي وأجهزة الصرف الآلية في غضون النصف الأول من عام 2023.ويشمل التصميم الخلفي للورقة النقدية الجديدة صورة لمحطة براكة للطاقة النووية التي تبنيها كوريا الجنوبية.الجدير بالذكر أن شركة كوريا للكهرباء قد حصلت على صفقة لبناء 4 محطات للطاقة النووية في منطقة براكة التي تبعد 270 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة أبو ظبي، في شهر ديسمبر من عام 2009، وبدأت العمل في بنائها في شهر يوليو من عام 2012، ثم تم إكمال بناء 3 من الـ4 محطات، ويجري حاليا العمل في بناء المحطة الرابعة.وسوف تغطي محطات براكة للطاقة النووية 25% من إجمالي الطلب على الكهرباء في الإمارات العربية المتحدة عند تشغيل جميع المحطات الأربع.وقال البنك المركزي الإماراتي إن تصميمات الورقة النقدية الجديدة تتماشي مع رؤية القيادة الإماراتية واستراتيجية الإمارات وتطلعاتها المستقبلية، مشيرا إلى أن محطات الطاقة النووية في براكة تعد عنصرا محوريا لخطة الإمارات لتنويع مصادر الطاقة وتخفيض انبعاثات الكربون.وتم إصدار الورقة النقدية الجديدة من مادة البوليمر الصديقة للبيئة وذات العمر الأطول من الأوراق النقدية التقليدية بما قد يصل إلى 3 أضعاف.