كوريا الشمالية تطلق نحو 130 قذيفة مدفعية على المناطق العازلة البحرية الشرقية والغربية

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قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 130 قذيفة مدفعية على "المناطق العازلة" البحرية الشرقية والغربية اليوم الاثنين، في انتهاك للاتفاق العسكري الثنائي لعام 2018، تزامنا مع التدريبات بالذخيرة الحية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أجريت في منطقة حدودية.وقالت الهيئة إنها رصدت إطلاق قذائف المدفعية من محافظة "كوم كانغ" بإقليم "كانغ وون" ومن "جانغ سان كيب" في مقاطعة جنوب "هوانغ هيه" في الساعة 2:59 بعد الظهر.وقد سقطت القذائف في المناطق البحرية العازلة الواقعة شمال خط الحدود الشمالي، وهي الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين. وقد تم تعيين تلك المناطق العازلة بموجب اتفاق عسكري بين الكوريتين تم توقيعه في 19 سبتمبر 2018 للحد من التوترات الحدودية.وقالت هيئة الأركان المشتركة في رسالة نصية إلى الصحفيين إنها وجهت تحذيرات متعددة إلى الشمال، مشيرة إلى أن الإطلاق ينتهك الاتفاق العسكري، ودعت الشمال إلى التوقف فورا عن الأعمال الاستفزازية.وأكدت أن الجيش الكوري الجنوبي يتابع ويراقب التحركات الكورية الشمالية ذات الصلة بالتعاون مع الولايات المتحدة.وكان مكتب محافظة "تشوروون"، الواقعة على بعد 71 كيلومترا شمال شرق سيئول، قد نشر إعلانا للجيش على موقعه على الإنترنت يفيد بأن الجيش سيجري تدريبات بالذخيرة الحية في الوحدات الحدودية يومي الاثنين والثلاثاء.ويأتي الإطلاق الأخير بعد أن فرضت سيول وواشنطن وطوكيو الأسبوع الماضي عقوبات إضافية مستقلة ضد الأفراد والمؤسسات التي يُشتبه في تورطها في برامج تطوير الأسلحة في كوريا الشمالية.