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الرياضة

كوريا تخسر أمام البرازيل بهدف مقابل أربعة وتخرج من دور الـ16 في كأس العالم

Write: 2022-12-06 08:29:50

كوريا تخسر أمام البرازيل بهدف مقابل أربعة وتخرج من دور الـ16 في كأس العالم

Photo : YONHAP News

انتهت مشاركة المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم في بطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر، بخسارة أمام منتخب البرازيل الفائز خمس مرات بالبطولة، في المباراة التي انتهت فجر اليوم الثلاثاء بتوقيت كوريا، ضمن دور الـ16، على ملعب 974 في مدينة الدوحة عاصمة قطر، بهدف مقابل أربعة.

وسجل كل من "فينيسيوس جونيور" و"نيمار" و"ريتشارليسون" و"لوكاس باكيتا" أهداف البرازيل في الشوط الأول، بينما سجلت كوريا الجنوبية هدفها الوحيد بتسديدة بعيدة المدى من اللاعب "بيك صونغ هو"، في الشوط الثاني.

وبذلك خرجت كوريا الجنوبية من بطولة كأس العالم، بعد أن كانت قد تعادلت 0-0 مع أوروغواي، وخسرت بهدفين مقابل 3 أمام غانا، ثم انتصارها 2-1 على البرتغال، في دور المجموعات.

وسوف يواجه منتخب البرازيل منتخب كرواتيا في الدور ربع النهائي.
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