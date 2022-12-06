استجوب مستشار الأمن الوطني السابق للمرة الأولى منذ اعتقاله

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تم استجواب "صوه هون" مستشار الأمن القومي السابق في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ اعتقاله في عطلة نهاية الأسبوع بتهمة التستر المزعوم على مقتل مسؤول مصائد الأسماك الكوري الجنوبي بواسطة كوريا الشمالية في عام 2020.ويواجه "صوه" شكوكا في إصدار تعليمات للمسؤولين بحذف السجلات الاستخباراتية المتعلقة بالحادث، وأمر الجهات ذات الصلة، مثل وزارة الدفاع، بتصوير حادث مقتل المسؤول على أنه محاولة فاشلة للهروب إلى كوريا الشمالية.وباحتجاز "صوه" لمدة تصل إلى 20 يوما، من المتوقع أن تستجوبه النيابة بالتفصيل بشأن المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها حول وفاة "لي ديه جون"، والعملية التي أدت إلى إعلان قوات حرس السواحل بأن "لي" كان يحاول الهروب إلى كوريا الشمالية.