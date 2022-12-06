وزير التجارة يسعى إلى تعظيم مصالح كوريا في محادثات قانون تخفيض التضخم

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قال وزير التجارة "آن دوك غُن" إنه سيحاول ضمان تعظيم مصالح كوريا الجنوبية في البنود الفرعية النهائية لقانون تخفيض التضخم الأمريكي، الذي يستثني حاليا صانعي السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية من الائتمان الضريبي في الولايات المتحدة.ومع ذلك، قال "آن"، الذي وصل إلى واشنطن أول من أمس الأحد ضمن وفد كوري رسمي، إنه سيكون من السابق لأوانه التكهن بما يعنيه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عندما قال مؤخرا إنه يمكن إجراء "تعديلات" على القانون. وردا على سؤال حول معارضة الولايات المتحدة لتعديل القانون، قال الوزير الكوري إنه في حين أن نطاق التغييرات لا يزال غير واضح، يبدو أن واشنطن توافق على الحاجة إلى معالجة المخاوف التي أثارتها سيول وطوكيو والعديد من الدول الأوربية في هذا الشأن.وحول هدف وزارة الخزانة الأمريكية بطرح البنود الفرعية للقانون بحلول نهاية العام، قال الوزير إن ذلك قد يتأخر لعدة أشهر.ومن المقرر أن يجتمع "آن" ومجموعة من أعضاء البرلمان الكوري الجنوبي من الحزبين الحاكم والمعارض، مع أعضاء الكونغرس الأمريكي للبحث عن حل لتلك القضية، كما من المقرر أيضا أن يجري محادثات مع الممثلة التجارية الأمريكية "كاثرين تاي".