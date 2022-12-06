كوريا وفيتنام تتفقان على التعاون في المعادن الأساسية والأمونيا والفحم

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اتفقت كوريا الجنوبية وفيتنام على التعاون في سلاسل إمدادات المعادن الرئيسية وتطوير تكنولوجيا مشتركة لإنتاج الفحم والأمونيا.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، وقع الوزير "لي تشانغ يانغ" ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع نظيره الفيتنامي "نغوين هونغ دين" في سيول أمس الاثنين. وتنص الاتفاقات، التي تم التوقيع عليها في أعقاب محادثات القمة بين الرئيس "يون صوك يول" والرئيس "نغوين شوان فوك" في وقت سابق من يوم أمس، على تعاون البلدين في تأمين التقنيات المتعلقة بالتنقيب عن المعادن الرئيسية وتطويرها.كما اتفقا على التعاون في تسريع الاستثمارات ذات الصلة وتأمين إمدادات مستقرة. وتتوقع الحكومة الكورية خلق تآزر بين تقنيات التعدين والصهر في كوريا الجنوبية والموارد الطبيعية الغنية في فيتنام، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي من المواد الأرضية النادرة في العالم، وثالث أكبر مخزون من التنغستن. كما قام الوزيران بمراجعة مذكرة تفاهم تم توقيعها في البداية في عام 2018 بشأن توليد الطاقة لإضافة الأمونيا والفحم في التعاون لمساعدة البلدين على تحقيق أهدافهما الخاصة بحيادية الكربون.وقد برزت الأمونيا كمصدر للطاقة منخفض الكربون مع مراجعة الدول لاستخدامها في محطات الطاقة التي تعمل بالفحم كطريقة على المدى القريب لتقليل الانبعاثات.كما اتفق الجانبان على التعاون في مجال طاقة الرياح البحرية.