الرئيس يون يشيد بجهود المنتخب الكوري في كأس العالم

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قدم الرئيس يون صوك يول التشجيع للمنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء بعد انتهاء مشواره في كأس العالم لعام 2022 في قطر، بخسارته أمام منتخب البرازيل المصنف الأول عالميا، في مباراة دور الستة عشر.وفي منشور كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء المباراة مباشرة فجر اليوم بتوقيت كوريا، أشاد الرئيس بقائد الفريق "سون هُنغ مين" وزملائه الـ25 في الفريق وكذلك المدير الفني "باولو بينتو" والإداريين، على عملهم الشاق خلال تلك الرحلة، قائلا إن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم على الرغم من الإصابات.وأكد الرئيس أن قلوب الشعب الكوري كانت تنبض كقلب واحد خلال العرض الدرامي الذي قدمه اللاعبون في بطولة كأس العالم، وشدد على أنه لا توجد عقبة لا تستطيع كرة القدم الكورية التغلب عليها الآن. وقال يون إن التحدي الذي تواجهه كوريا سوف يستمر، وأضاف أنه، إلى جانب جميع المواطنين الكوريين، سيحلمون بسعادة بالتحدي الكبير القادم في غضون أربع سنوات.