سون هُنغ مين يعتذر للجمهور عن الخروج من كأس العالم

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اعتذر قائد منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم "سون هُنغ مين" لمشجعي الفريق الكوري بعد الخسارة أمام البرازيل في مباراة دور الـ16 لكأس العالم لعام 2022 في قطر، فجر اليوم الثلاثاء.وبعد انتهاء المباراة بخسارة المنتخب الكوري بهدف مقابل 4 لمنتخب البرازيل، قال اللاعب سون باكيا إن اللاعبين الكوريين بذلوا قصارى جهدهم، ولكن يبدو أنهم مروا بمباراة صعبة للغاية.وأضاف سون أنه لا شك في أن جميع اللاعبين قاتلوا بفخر وكرسوا أنفسهم للوصول إلى هذا الحد.واعتذر كابتن المنتخب الكوري عن الفشل في تلبية توقعات الجماهير، لكنه أعرب عن الأمل في أن يتفهم الجمهور أن اللاعبين والإداريين قد بذلوا قصارى جهدهم بالفعل للاستعداد لتلك المباراة.وقد خاض سون، الذي أصيب بكسر في الوجه في أوائل نوفمبر الماضي، جميع المباريات مرتديا قناعا واقيا في مونديال قطر 2022، وهو الظهور الثالث له في بطولات كأس العالم التي تقام كل أربع سنوات.