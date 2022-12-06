مدرب المنتخب الكوري يستقيل بعد الخروج من كأس العالم

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أعلن "باولو بينتو" مدرب منتخب كوريا الجنوبية عن استقالته بعد خسارة المنتخب الكوري بهدف مقابل 4 أمام منتخب البرازيل، في مباراة دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بينتو في الدوحة، فجر اليوم الثلاثاء بتوقيت كوريا، بعد لحظات من الهزيمة التي أخرجت المنتخب الكوري من بطولة كأس العالم، حيث قال إنه لن يجدد عقده مع المنتخب الكوري.وأضاف أنه الآن بحاجة إلى التفكير في المستقبل، لكنه لن يبقى مع المنتخب الكوري، ولذلك فسوف يأخذ بعض الراحة ثم يفكر في المستقبل. وقال أيضا إنه أبلغ اللاعبين ورئيس الاتحاد الكوري لكرة القدم بهذا القرار الذي اتخذه بالفعل في سبتمبر الماضي.وقد عمل بينتو كمدرب رئيسي لمنتخب كوريا الجنوبية لأكثر من أربع سنوات، حيث وقّع عقده أول مرة في أغسطس 2018.ونجح بينتو في قيادة منتخب كوريا الجنوبية حتى دور الستة عشر في مونديال قطر، وذلك لأول مرة منذ عام 2010، من خلال الفوز الدراماتيكي على منتخب البرتغال في المباراة الأخيرة ضمن مرحلة المجموعات.