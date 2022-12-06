الولايات المتحدة تكرر دعوتها للصين لاستخدام نفوذها في قضايا كوريا الشمالية

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كررت الولايات المتحدة دعوتها للصين لممارسة نفوذها على كوريا الشمالية لإقناع نظامها الحاكم بعدم إجراء تجربة نووية أو أي أعمال عدائية أخرى.وأطلق "جون كيربي" منسق مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية، تلك الدعوة أمس الاثنين في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت عندما سئل عما إذا كانت هناك أي مؤشرات على أن بكين ستستغل موقفها لكبح جماح بيونغ يانغ في أعقاب القمة الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين.وقال كيربي إن الرئيس "جو بايدن" أوضح خلال محادثات القمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، أن بإمكان بكين ممارسة نفوذها على بيونغ يانغ. وأضاف أن الولايات المتحدة تود أن ترى الصين تستخدم هذه السلطة بشكل مناسب، ليس فقط كدولة جارة وشريكة تجارية لكوريا الشمالية، ولكن أيضا كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وفي إشارة إلى أن كوريا الشمالية أطلقت المزيد من الصواريخ الشهر الماضي وأن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، قال إن واشنطن تود أن تشارك بكين في جهود إقناع بيونغ يانغ بوقف الأعمال العدائية.