المحلية حالات كورونا الجديدة في كوريا تقفز إلى أعلى مستوى لها منذ 83 يوما

قفز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 70 ألفا، لتسجل أعلى عدد يومي منذ 83 يوما.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إنه تم رصد 77 ألفا و604 حالات جديدة طوال يوم أمس الاثنين، بما في ذلك 84 حالة لدى القادمين من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى حوالي 27 مليونا و408 آلاف حالة.

وقد تضاعف العدد اليومي بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة باليوم الأسبق، وهو يمثل أكبر عدد خلال 83 يوما منذ يوم 14 سبتمبر، عندما سجل حوالي 94 ألفا. وبالمقارنة مع نفس اليوم من الأسبوع الماضي، ارتفع بحوالي ستة آلاف، وبحوالي 4700 مقارنة مع ما كان عليه قبل أسبوعين.

وانخفض عدد المرضى ذوي الأعراض الخطيرة في المستشفيات بمقدار 15 عن اليوم الأسبق ليصل إلى 443، بعد أن ظل فوق مستوى 400 منذ يوم 19 نوفمبر.

وتم بالأمس تسجيل 24 حالة وفاة، لترتفع الحصيلة التراكمية إلى 30 ألفا و793، وبلغ معدل الوفيات 0.11%.

