الأمم المتحدة تحدد كوريا الشمالية كدولة تحتاج لمساعدات غذائية

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حددت الأمم المتحدة كوريا الشمالية مجددا كدولة تحتاج إلى مساعدات غذائية.وقال تقرير بثه راديو "صوت أمريكا" اليوم إن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أصدرت مؤخرا تقريرها ربع السنوي حول آفاق حصاد المحاصيل الزراعية والأوضاع الغذائية عالميا، وصفت فيه كوريا الشمالية بأنها "دولة ينقص فيها الوصول إلى الأغذية إجماليا"، وأعادت تحديدها كدولة "تحتاج إلى مساعدات غذائية من الخارج".وأشارت منظمة الأغذية والزراعة في تقريرها إلى أن أغلبية السكان هناك يعاونون من تناول كميات قليلة من الأغذية فقط، كما أنهم لا يتناولون منتجات غذائية متنوعة بشكل صحيح.وأضافت أنه من المتوقع أن تكون كمية المحاصيل الزراعية الكورية الشمالية لهذا العام أقل من معدلاتها، وبالتالي ستستمر هشاشة وضع الأمن الغذائي فيها.يشار إلى أن كوريا الشمالية ظلت ضمن قائمة الدول التي تحتاج إلى مساعدات غذائية من الخارج منذ عام 2007 الذي بدأت المنظمة الدولية في إجراء المسوح ذات الصلة.وتتضمن قائمة هذا العام 45 دولة، منها 33 دولة إفريقية، و9 دول آسيوية، ودولتان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إلى جانب كوريا الشمالية.