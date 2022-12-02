3.6 % زيادة في مبيعات شركات الدفاع الكورية الكبري

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من المتوقع أن تنمو مبيعات شركات الدفاع الكورية الكبرى نموا سريعا في المستقبل بعد أن نجحت في الفوز بعدد من العقود كبيرة الحجم هذا العام.ووفقا لتقرير نشره معهد ستوكهولم للسلام الدولي أمس، بلغ عدد شركات الدفاع الكورية التي دخلت قائمة أكبر مائة شركة دولية للمنتجات الدفاعية، 4 شركات حققت 7 مليارات و200 مليون دولار من المبيعات في العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.6% مقارنة مع العام الأسبق.وأوضح التقرير أن مبيعات شركة "هان هوا إيروسبيس" الكورية التي احتلت المركز الـ50 من بين الشركات المدرجة في القائمة، قد زادت بنسبة 7.6% بالمقارنة مع العام الأسبق، لتبلغ مليارين و600 مليون دولار، بينما زادت مبيعات شركة "إل آي جي نيكسوان" التي احتلت المركز الـ71، بنسبة 11%، لتبلغ مليارا و600 مليون دولار. وقد أدت هاتان الشركات دورا كبيرا في نمو مبيعات الدفاع الكورية.وأضاف التقرير أن مبيعات هاتين الشركتين زادت في الخارج خلال عام 2021 وسجلتا نموا مضطردا حتى في أثناء فترة جائحة كورونا، حيث أبرمت شركة "هان هوا" عقدا خاصا لتوريد بعض الأسلحة الرئيسية مع بولندا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وبالتالي من المتوقع أن تنمو مبيعاتها بشكل كبير خلال السنوات القادمة.ووفقا للتقرير، مثلت نسبة الشركات الكورية الأربع من إجمالي مبيعات أكبر مائة شركة عالمية للدفاع 1.2%، بينما مثلت نسبة الشركات الأمريكية 51%، والصينية 18%، والبريطانية 6.8%، والفرنسية 4.9%، والإسرائيلية 2%، والألمانية 1.6%، واليابانية 1.5%.