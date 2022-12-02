الاتحاد الكوري لنقابات العمال ينظم مظاهرات في 15 منطقة اليوم

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ينظم الاتحاد الكوري لنقابات العمال مظاهرات اليوم من أجل دعم الإضراب العام الذي يقوم به عمال الشحن النقابيون هذه الأيام.وصرح الاتحاد بأنه سينظم مظاهرات ومسيرات بعد ظهر اليوم في 15 منطقة في مختلف أنحاء البلاد بما في ذلك مدينة "اوي وانغ" بمقاطعة كيونغ كي.وأوضح أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الحكومة لم تكتف بإصدار أمر ببدء العمل، بل وتحاول أيضا إضعاف موقف نقابة عمال الشحن باستخدام لجنة التعاملات العادلة.ومن جانبه صرح الاتحاد الوطني لعمال صناعة الخدمات بأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن إضراب عن العمل من أجل دعم إضراب نقابة عمال الشحن، ثم سيبدأ في الإضراب يوم 12 من هذا الشهر.كما تنوي النقابة الوطنية لعمال الإنشاءات عقد مؤتمر صحفي اليوم من أجل الإعراب عن دعم إضراب نقابة عمال الشحن. وقالت إن عمال الخرسانة الجاهزة وشاحنات مضخات الخرسانة سينضمون إلى الإضراب بدءا من يوم 8 من هذا الشهر.