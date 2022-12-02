مجلة تايم تختار فرقة بلاك بينك كفنان هذا العام

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صرحت شركة "واي جي إنترتينمنت" التي تنتمي إليها فرقة "بلاك بينك" الكورية بأن مجلة "تايم" الأمريكية اختارت الفرقة كفنان هذا العام.وقالت المجلة الأمريكية إن هذه الفرقة تعد بمثابة أيقونة معاصرة تقود الاتجاه الفني، وهي أكبر فرقة نسائية على مستوى العالم، موضحة أن السبب في اختيارها يرجع إلى أنها سجلت أكبر نشاط في مختلف الجداول الموسيقية عالميا، كما سجلت أرقاما قياسية جديدة بألبومها الثاني.وأضافت أن الفرقة الكورية قدمت عرضا خاصا في حفل جوائز "إم تي في" الأمريكية للفيديوهات الموسيقية في شهر أغسطس الماضي، كما تقوم حاليا بجولة موسيقية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، وهي تفتخر بتسجيل أكبر عدد من المتابعين على يوتيوب من بين الفنانين العالميين.ومن جانبها أعربت فرقة بلاك بينك عن سعادتها الكبيرة للعمل في مجال الموسيقى، واعتبرت أن السبب في تحقيق نتائج ممتازة يرجع إلى ممارستها للموسيقى بسعادة في كل لحظة.تجدر الإشارة إلى أن بلاك بينك أدرجت في قائمة أهم مائة شخصية قادمة التي أعدتها مجلة تايم في عام 2019، واختيرت كمرشحة لشخصية هذا العام في عام 2020.