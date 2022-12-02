كوريا الشمالية تبرر الإطلاق المدفعي بالمناورات بين سيول وواشنطن

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قالت كوريا الشمالية إنها أصدرت أوامر بإطلاق قذائف مرة أخرى بسبب المناورات العسكرية الكورية الجنوبية الأمريكية.ونقل تقرير نشرته الوكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي إعلانه اليوم أن "العدو قد أطلق عدة صواريخ وقذائف هاوتزر بالقرب من خط الجبهة بدءا من الساعة التاسعة والربع صباح اليوم، بعد أن قام بمثل ذلك أمس".وأضافت أنه تم إصدار إنذارات طوارئ قتالية احتياطية لمختلف الوحدات العسكرية بما في ذلك وحدات المدفعية على الخطوط الأمامية للجيش، وكذلك تعليمات عاجلة لتعزيز مراقبة الوضع، وادعت أنه "يتوجب على العدو وقف مثل تلك الأعمال العسكرية الاستفزازية بالقرب من خط الجبهة فورا".يشار إلى أن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية كانت قد بدأت أمس مناورات عسكرية باستخدام منصات إطلاق صواريخ متعددة ومدفعية ذاتية الدفع من طراز "كي - 9"، في منطقة "تشوروان" بمقاطعة "كانغ وان"، وتستمر اليوم أيضا.واستغلت كوريا الشمالية هذه المناورات الكورية الجنوبية والأمريكية قائلة إنها ردت عليها للتحذير.مع استئناف الاستفزازات العسكرية الكورية الشمالية، تتوقع وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أن تستمر ردود الفعل العسكرية الكورية الشمالية على مناورات الجيش الكوري الجنوبي.قال مسؤول في الوزارة الكورية الجنوبية إن بيونغ يانغ ظلت تثير مشكلة حول مناوراتنا العسكرية الطبيعية وتتخذ إجراءات مضادة عليها، متوقعا أن تستمر أعمالها في الفترات القادمة.وأضاف أن المشكلة تكمن في أن كوريا الشمالية مستمرة في انتهاك الاتفاق العسكري بين الكوريتين، مؤكدا على ضرورة التزامها به باستمرار.