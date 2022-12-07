كوريا الشمالية تطلق حوالي 90 قذيفة مدفعية إضافية على المنطقة العازلة

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أطلقت كوريا الشمالية حوالي 90 قذيفة مدفعية إضافية على المنطقة البحرية العازلة بين الكوريتين في البحر الشرقي أمس الثلاثاء، في انتهاك للاتفاق العسكري بين الكوريتين. وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن كوريا الشمالية بدأت في إطلاق القذائف من منطقة "كوسونغ" في مقاطعة "كانغ وان" من الساعة العاشرة صباحا واستمرت حتى فترة بعد الظهر. وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن القذائف هبطت في المنطقة العازلة في البحر الشرقي، الواقعة شمال الحدود البحرية بين الكوريتين، التي يطلق عليها خط الحدود الشمالي، وهو ما يرقى إلى انتهاك للاتفاقية العسكرية المبرمة بين الكوريتين في 19 سبتمبر 2018. وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت أول من أمس الاثنين 130 قذيفة مدفعية على المنطقتين البحريتين العازلتين الشرقية والغربية. وجاءت قذائف المدفعية احتجاجا على ما يبدو على التدريبات الجارية بالذخيرة الحية التي تقوم بها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي إنه تم رصد إطلاق عدة قاذفات صواريخ من قبل "العدو" مرة أخرى، في المنطقة الحدودية من الساعة 9:15 من صباح الثلاثاء. وأضاف المتحدث أنه تم إصدار أمر طوارئ لقوات الخطوط الأمامية بإطلاق نيران المدفعية ردا على ذلك. ورغم أن المتحدث دعا إلى الوقف الفوري لما أسماه "العمل العسكري الاستفزازي من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"، فإن تلك التدريبات هي تدريبات روتينية لا تنتهك اتفاق 2018 بين الكوريتين، وهو ما أكدته حكومة كوريا الجنوبية.