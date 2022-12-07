كبير مستشاري كورونا يقول إن إنهاء قواعد الكمامات ممكن بحلول أواخر يناير

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قال كبير المستشارين الكوريين للأمراض المعدية أمس الثلاثاء إن إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية ضد وباء كورونا يمكن رفعها في غضون شهر يناير القادم. وأدلى "جونغ كي سوك" رئيس اللجنة الاستشارية الحكومية الخاصة بشأن الأمراض المعدية، بهذا التصريح في برنامج إذاعي عندما سُئل عن دعوة ممثل حزب "قوة الشعب" الحاكم "كوان صونغ دونغ" للاستعداد لرفع تلك القيود اعتبارا من أواخر يناير.وقال جونغ إن موعد أواخر يناير يبدو أمرا محتملا، مستشهدا ببيانات في هذا الشأن، وأضاف أنه بالنظر إلى معدل التطعيم المتزايد والعدد المتزايد من مرضى كورونا، فإن كلا من المناعة الطبيعية والاصطناعية ستزيد من مقاومة المرض بين الجمهور بحلول أواخر يناير. وأشار جونغ أيضا إلى أنه يتوقع أن تقدم الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خارطة طريق بعد مناقشات كافية حول المتطلبات الأساسية لاتخاذ مثل هذه الخطوة، موضحا أن هذا سيكون ممكنا بحلول أواخر هذا الشهر.ويذكر أنه في وقت سابق قالت السلطات الصحية الكورية إن قرار رفع قواعد ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية، وهو الإجراء الوحيد المتبقي فيما يتعلق بالكمامات، سيتم اتخاذه في أوائل الربيع القادم. وجاءت تعليقات جونغ في الوقت الذي تدرس فيه بعض الحكومات الإقليمية أمرا إداريا للتحايل على السلطات الصحية الوطنية ورفع الكمامات في الأماكن الداخلية ضمن ولاياتها القضائية.