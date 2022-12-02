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إصابات كورونا الجديدة في كوريا تتجاوز 70 ألفا لليوم الثاني على التوالي

Write: 2022-12-07 11:53:52Update: 2022-12-07 11:59:46

إصابات كورونا الجديدة في كوريا تتجاوز 70 ألفا لليوم الثاني على التوالي

Photo : YONHAP News

تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 70 ألفا لليوم الثاني على التوالي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ 12 أسبوعا.
وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 74 ألفا و714 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا إلى 27 مليونا و483 ألفا و568 شخصا.
ومن بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 60 إصابة لدى الوافدين من الخارج.
وبلغ المتوسط اليومي لإصابات كورونا الجديدة 54 ألفا و994 إصابة خلال فترة أسبوع.
وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار شخصين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 441 شخصا، بينما زاد عدد الوفيات بمقدار 54 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا إلى 30 ألفا و847 حالة وفاة.
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