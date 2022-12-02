انتهاء صلاحية قرار حظر مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد في نهاية هذا العام

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من المتوقع أن تشارك كوريا الشمالية في أولمبياد باريس لعام 2024، وذلك لأول مرة منذ أن علقت اللجنة الأولمبية الدولية عضوية كوريا الشمالية حتى عام 2022 بسبب رفضها إرسال فريق رياضي إلى دورة الألعاب الصيفية التي أقيمت في طوكيو عاصمة اليابان.وقالت اللجنة الأولمبية الدولية على موقعها على الإنترنت اليوم الأربعاء إن المجلس التنفيذي للجنة قد تلقى تقريرا حول وضع اللجنة الأولمبية الوطنية لكوريا الشمالية، موضحة أنه سيتم رفع التعليق تلقائيا يوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري.وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد علقت في شهر سبتمبر من العام الماضي عضوية اللجنة الأولمبية الوطنية الكورية الشمالية.وتنص المادة السابعة والعشرون من الفصل الرابع من الميثاق الأولمبي على أن اللجنة الأولمبية في كل دولة عضو في اللجنة الأولمبية الدولية يتوجب عليها إرسال رياضيين للمشاركة في دورات الألعاب الأولمبية.