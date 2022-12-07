واشنطن توافق على إمكانية بيع طائرات شينوك لكوريا الجنوبية

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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع طائرات هليكوبتر للنقل ومعدات ذات صلة إلى كوريا الجنوبية، بقيمة 1.5 مليار دولار.وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية طلبت شراء 18 طائرة هليكوبتر للنقل من طراز "شينوك" و42 محركا و44 وحدة اتصالات آمنة.وأكدت الوكالة أن وزارة الخارجية وافقت على بيع المعدات العسكرية للخارج بقيمة تقديرية تبلغ 1.5 مليار دولار، أي 2 تريليون وون كوري.وقالت الوكالة إن هذه الصفقة المقترحة سوف تحسن قدرات الجيش الكوري الجنوبي على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال تعزيز قدراته على "الرفع الثقيل". وأضافت أن طائرات "شينوك" ستسمح لكوريا الجنوبية بإجراء مهام لدعم الخطط التشغيلية الثنائية، مثل عمليات الإجلاء الطبي والبحث والإنقاذ وإسقاط المظلات والإغاثة في حالات الكوارث.ويذكر أن إتمام عملية البيع تتطلب صدور موافقة من الكونغرس الأمريكي.