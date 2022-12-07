وصول الدفعة الأولى من صادرات الأسلحة الكورية إلى بولندا

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وصلت الدفعة الأولى من صادرات الأسلحة الكورية الجنوبية إلى بولندا.وقالت وزارة الدفاع البولندية إن احتفالا أقيم أمس الثلاثاء في قاعدة بحرية في منطقة "غدينيا" في شمال بولندا بمناسبة استلام تلك المعدات.وقد حضر الرئيس البولندي "أندريه دودا"، ورئيس إدارة برنامج اقتناء الدفاع في كوريا الجنوبية "أوم دونغ هوان"، ومسؤولون آخرون، الاحتفال الذي أقيم بمناسبة وصول عشر دبابات من طراز "كيه 2"، و24 من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كيه 9"، إلى ميناء "غدينيا".ويأتي وصول الدفعة الأولى من الأسلحة الكورية بعد أربعة أشهر من توقيع الجانبين على الصفقة الأولية في يوليو.وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد أكثر من عشرة تريليونات وون، والتي بموجبها ستوفر كوريا الجنوبية 980 دبابة "كيه 2"، و648 مدفع هاوتزر "كيه 9"، و48 طائرة هجومية خفيفة من طراز "إف إيه 50"، و288 قاذفة صواريخ متعددة من طراز "تشون مو"، إلى بولندا.