تأكيد حالة إصابة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة للبط في ناجو

تم تأكيد حالة إصابة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة للبط في جنوب غرب مدينة "ناجو".وأكدت السلطات الصحية الكورية أمس الثلاثاء أن الحالة المبلغ عنها في اليوم الأسبق في المزرعة التي تقع في مقاطعة جنوب جولا، كانت من سلالة "إتش 5 إن 1" شديدة العدوى.وأرسل المقر المركزي لإدارة الكوارث فريق استجابة إلى المزرعة فور تأكيد الحالة، مع تنفيذ إجراءات الحجر الصحي الاستباقية، وإعدام الدواجن في المزرعة.وقد رفع الاكتشاف الأخير عدد حالات الإصابة بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزارع الدواجن في جميع أنحاء كوريا الجنوبية إلى 34 حالة هذا الخريف، وكانت ست حالات من الحالات السبع المؤكدة هذا الشهر في مقاطعة جنوب جولا.