كوريا شهدت أحر شهر نوفمبر على الإطلاق الشهر الماضي

Photo : YONHAP News

شهدت كوريا الجنوبية أدفأ شهر نوفمبر الشهر الماضي، حيث سجل متوسط درجات حرارة مستوى قياسيا.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الأربعاء أن موسم الخريف الممتد من سبتمبر إلى نوفمبر قد سجل متوسط درجات حرارة تبلغ 14.8 درجة، أي أعلى من المتوسط بمقدار 0.7 درجة.وأشار التقرير إلى أن متوسط درجات الحرارة القصوى في شهر نوفمبر في جميع أنحاء البلاد قد بلغ 16.5 درجة مئوية، وهو أعلى مستوى لأشهر نوفمبر منذ أن بدأت كوريا في إجراء مسوحات الأرصاد الجوية على مستوى البلاد في عام 1973.وأرجع التقرير ذلك الطقس الحار القياسي في نوفمبر إلى تدفق موجة من الهواء الدافئ من الأعاصير في منتصف سبتمبر، بالإضافة إلى انخفاض تأثير الإعصار القاري البارد مقارنة بالسنوات السابقة في نوفمبر.ومع الطقس الدافئ بشكل غير عادي، جاء أول تساقط للثلوج في الموسم في أواخر نوفمبر، بعد حوالي عشرة أيام من السنوات السابقة.