توقعات بتعرض كوريا الجنوبية لركود اقتصادي

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قال تقرير صادر عن معهد التنمية الكوري اليوم الأربعاء إن معدل النمو الاقتصادي الكوري يتباطأ بسبب انكماش الصادرات، وأنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لركود اقتصادي.وأشار التقرير إلى أن إنتاج صناعات الخدمات سيشهد ارتفاعا كبيرا بفضل الانتعاش في الاستثمار، لكنّ هناك احتمالا بأن يتعرض الاقتصاد الكوري لركود ناجم عن تدهور مؤشر معنويات الأسر والشركات، بسبب انخفاض حجم الصادرات وارتفاع سعر الفائدة.وقال التقرير إن إنتاج صناعات الخدمات في شهر أكتوبر الماضي شهد زيادة بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفض إنتاج الصناعات المعدنية بنسبة 1.1%.وبهذا سجل الإنتاج الصناعي بأكمله زيادة بنسبة 2.8% في أكتوبر، أي أقل من الشهر الأسبق بـ0.4%.وانخفض حجم مبيعات التجزئة في أكتوبر بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر الأسبق.وشهدت صادرات كوريا في نوفمبر الماضي انخفاضا بنسبة 14% مقارنة بالشهر الأسبق، فيما زادت وارداتها بنسبة 2.7%، مما أدى إلى تسجيل كوريا عجزا تجاريا بقيمة 7 مليارات و10 ملايين دولار في نوفمبر.