إقامة فعاليات يوم الكيمتشي في الكونغرس الأمريكي

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أقيمت فعاليات يوم الكيمتشي في مكتبة البرلمان الأمريكي في واشنطن، حيث تم عرض أنواع مختلفة من الأطعمة الكورية، بما في ذلك المخلل الكوري الكيمتشي.وقد تم رفع مشروع قرار في مجلس النواب الأمريكي بتحديد يوم الكيمتشي كعطلة رسمية للحكومة الأمريكية.وقالت "مريلين ستركلاند" عضوة مجلس النواب الأمريكي من أصل كوري إن الاحتفال بيوم الكيمتشي له مغزى خاص في رفع مكانة الأمريكيين من أصل كوري في المجتمع الأمريكي وتعريف الجمهور الأمريكي بالثقافة الكورية والتاريخ الكوري.وقد تم في شهر فبراير من عام 2020 تحديد يوم الـ22 من شهر نوفمبر من كل عام كيوم للكيمتشي.ولهذا اليوم معنى رمزي لأن الكيمتشي المصنوع من خلال الجمع بين 11 مادة غذائية، يحتوى على أكثر من 22 تأثيرا صحيا ووظيفيا.وقد قام 12 عضوا في مجلس النواب الأمريكي برفع مشروع قانون بتحديد يوم الكيمتشي كعطلة رسمية للحكومة الأمريكية.وتم اختيار مكتبة البرلمان كمكان لإقامة فعاليات يوم الكيمتشي ضمن الجهود الرامية لتحديد يوم الكيمتشي عطلة رسمية على مستوى الولايات الأمريكية.وقالت "كارولين مالوني" عضوة مجلس النواب الأمريكي التي رفعت مشروع قرار بشأن يوم الكيمتشي إنها تدرك جيدا أن تاريخ الكيمتشي يعود إلى عهد الممالك الثلاثة القديمة في كوريا، مضيفة أنه يزداد عدد الأمريكيين الذين يستمتعون في الكيمتشي.وبلغ حجم صادرات كوريا من الكيمتشي للولايات المتحدة بلغ 26 مليونا و700 ألف دولار منذ بداية هذا العام وحتى شهر نوفمبر الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.