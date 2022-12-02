واشنطن وكانبيرا تؤكدان تعهداتهما بمواجهة برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية

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أكدت الولايات المتحدة وأستراليا هدفهما المشترك لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، داعيتين المجتمع الدولي إلى الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي.جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماعات بين وزيري الخارجية والدفاع من البلدين في واشنطن أمس الثلاثاء، حيث قال الجانبان أنهما أكدا مجددا على تعهداتهما بمواجهة برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية غير القانونية التي تشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار، ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية، بل وأيضا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم أجمع.وأضاف البيان أن الجانبين الأمريكي والأسترالي قد اتفقا على مواصلة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وضرورة التزام المجتمع الدولي بجميع قرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية.كما اتفقا في الرأي على أهمية الدبلوماسية في تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام المستدام فيها، حاثتين كوريا الشمالية على العودة إلى الحوار والتوقف عن تصرفاتها التي تتسبب في عدم الاستقرار في المنطقة.وأعرب الجانبان أيضا عن القلق العميق من انتهاك حقوق الإنسان في كوريا الشمانلية.