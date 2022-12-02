استعادة الخدمات اللوجستية بعد أسبوعين من إضراب سائقي الشاحنات عن العمل

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في اليوم الرابع عشر من إضراب سائقي الشاحنات عن العمل في كوريا، بدأت قوة الإضراب تضعف، فيما بدأت الخدمات اللوجستية في التعافي، حيث تم اليوم الأربعاء استئناف طرح جزء من المنتجات الحديدية، وبدأ ينخفض عدد محطات الوقود التي ينفد منها الوقود.وبدأ مصنع بوهانغ التابع لشركة "هيون ديه" للحديد اليوم في طرح 50% من الشحنات اليومية المخطط لها، كما بدأ مصنع بوهانغ التابع لشركة "بوسكو" للحديد طرح جزء من منتجاته في السوق.وقام وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل "وان هي ريونغ" بزيارة تفقدية لمصنع "بوسكو" لفحص ظروف تشغيل الشاحنات.ومن ناحية أخرى، انخفض عدد محطات الوقود التي ينفد منها الوقود من 96 محطة يوم الاثنين الماضي إلى 81 محطة أمس الثلاثاء.ودعا وزير الإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين" سائقي الشاحنات إلى العودة للعمل، مؤكدا أن حجم الأضرار المالية لصناعات الحديد وتكرير البترول والبيتروكيماويات، الناجمة عن الإضراب عن العمل، قد بلغ بلغ حوالي 3.5 تريليون وون حتى الآن.وقد تمت استعادة مستويات شحن وتفريغ الحاويات في الموانئ الرئيسية في البلاد إلى مستوى ما قبل الإضراب عن العمل. وبلغ عدد الحاويات التي تم شحنها وتفريغها في ميناء كوانغ يانغ بمقاطعة جنوب جولا، 3760 حاوية حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، أي أكثر من متوسط عدد الحاويات في الأوقات العادية، بينما بلغ حجم البضائع المنقولة عبر ميناء بيونغ تيك - دانغ جين، حوالي 91% من مستوى الأوقات العادية.