الحزب الديمقراطي المعارض يدعو لعقد جلسة برلمانية إضافية

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طلب الحزب الديمقراطي المعارض من رئيس البرلمان أمس الأربعاء عقد جلسة إضافية في شهر ديسمبر الجاري، وسط المخاوف من أن الخصومات السياسية قد تعرقل تمرير ميزانية العام القادم خلال الدورة البرلمانية الحالية.وقدم الحزب المعارض، الذي يسيطر على أغلبية برلمانية بمقدار 169 مقعدا من أصل 300 مقعد في البرلمان، طلبا مكتوبا إلى رئيس البرلمان "كيم جين بيو" لعقد جلسة إضافية تبدأ بعد غد السبت.ويتفاوض الحزب الديمقراطي وحزب "قوة الشعب" الحاكم على مشروع قانون الميزانية قبل الموعد النهائي لتمريره مع انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وهي آخر جلسة عادية في العام، والتي من المقرر أن تُختتم غدا الجمعة.وفي مذكرة داخلية، قال الحزب الديمقراطي إن الحزب لا يزال يهدف إلى تمرير مشروع قانون الميزانية بحلول الغد الجمعة، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى عقد جلسة إضافية لإتاحة المزيد من الوقت لمعالجة الميزانية لاحقا أو المضي قدما في المهام الأخرى ذات الصلة.وبموجب قانون البرلمان، يمكن عقد جلسات إضافية بناء على طلب ربع عدد النواب على الأقل، ويمكن عقد الجلسة بعد الإخطار قبلها بثلاثة أيام.