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السياسية

الحكومة قد تصدر أمرا بالعودة للعمل لسائقي شاحنات الصلب والمنتجات النفطية

Write: 2022-12-08 09:58:57

الحكومة قد تصدر أمرا بالعودة للعمل لسائقي شاحنات الصلب والمنتجات النفطية

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تصدر الحكومة الكورية المزيد من أوامر العودة إلى العمل لسائقي شاحنات البضائع في القطاعات الأخرى غير الإسمنت اليوم الخميس.
وقالت وزارة المالية أمس الأربعاء إن أعضاء الاجتماع الوزاري برئاسية وزير المالية "تشو كيونغ هو" اتفقوا على الحاجة إلى إصدار أمر العودة إلى العمل في مجالات الصلب والبتروكيماويات، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا مؤقتا اليوم الخميس لمناقشة الأمور ذات الصلة.
ووفقا لوزارة النقل، تراجعت شحنات منتجات الصلب إلى 47% من المتوسط اليومي حتى أول من أمس الثلاثاء، وسط الإضراب المطول لاتحاد سائقي الشاحنات، والذي بدأ قبل أسبوعين.
كما تراجعت الشحنات في صناعة البتروكيماويات إلى 5% من مستوياتها العادية.
وقد أصدرت الحكومة أمرا بالعودة إلى العمل، وهو الأول من نوعه منذ إدخال هذا النظام في عام 2004، لسائقي شاحنات نقل الإسمنت يوم 29 نوفمبر، وذلك بعد الموافقة على القرار في اجتماع لمجلس الوزراء في وقت سابق من ذلك اليوم.
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