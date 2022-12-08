ستاندرد آند بورز تتوقع 1.4% نموا للاقتصاد الكوري في عام 2023

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توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" أمس الأربعاء نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 1.4% في العام القادم.وفي تقرير نشرته الوكالة في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، قالت الوكالة إن الدول التي تعتمد على التصدير، مثل كوريا الجنوبية واليابان، ستشهد على الأرجح انخفاضا حادا في النمو وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي.وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكوري استمر في النمو في العقود الماضية، ودخل الآن في مرحلة النمو البطيء كما هو متوقع. وأضاف أن الاقتصاد الكوري سيتباطأ بدرجة أكبر في السنوات العشر القادمة.وفيما يتعلق بالسياسات النقدية الكورية التي تهدف إلى كبح جماح التضخم، توقع التقرير أن يتم رفع سعر الفائدة مرة أخرى، ولكن إلى ما لا يزيد عن 3.5%.وكان البنك المركزي الكوري قد قرر الشهر الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 3.25%، وهي الزيادة الأخيرة في سلسلة من الزيادات منذ شهر أغسطس من العام الماضي.وتوقع التقرير أن تعاني كوريا الجنوبية من هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، مما قد يؤدي إلى عجز أو ضرر في حسابها الجاري.