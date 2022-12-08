الرئيس يون يستضيف منتخب كرة القدم اليوم الخميس

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من المقرر أن يقيم الرئيس "يون صوك يول" مأدبة عشاء اليوم الخميس للاعبي المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم، احتفالا بأدائهم في مونديال قطر 2022.ووفقا للمكتب الرئاسي، تمت دعوة الفريق وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب، بمن في ذلك المدرب "باولو بنتو" وقائد الفريق "سون هُنغ مين"، إلى العشاء.وقال المكتب الرئاسي إن المأدبة تهدف للاحتفال بالمنتخب بعد أدائه الجيد في البطولة ووصوله إلى دور الستة عشر لأول مرة منذ 12 عاما.وبعد خروج المنتخب الكوري الجنوبي من دور الستة عشر بهزيمة أمام البرازيل بهدف كقابل أربعة، قال "يون" أول من أمس الثلاثاء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الشعب الكوري الجنوبي صار على قلب رجل واحد بسبب الأداء الجيد للاعبين.وأضاف أن التحديات التي تواجهها البلاد مستمرة، وأنه، إلى جانب جميع المواطنين الكوريين، سيحلم بتحقيق إنجاز في التحدي الكبير القادم في غضون 4 سنوات.